León volverá a salir a la calle contra el cáncer de mama este domingo en la XI Carrera de la Mujer de Almom

León volverá a salir a la calle contra el cáncer de mama el 26 de octubre en la undécima.AYUNTAMIENTO DE LEÓN

León volverá a salir a la calle contra el cáncer de mama este domingo, 26 de octubre, en la XI Carrera de la Mujer de Almom con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad y también para recaudar fondos para la investigación.

Con salida a las 11.00 horas del Paseo del Parque, la prueba solidaria tendrá un recorrido urbano de 5.200 metros y las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 22 de octubre a las 24.00 horas o hasta que se completen los 6.000 dorsales.

La prueba discurrirá por un circuito urbano de 5.200 metros con salida a las 11.00 horas desde el Paseo del Parque, junto al Estadio Hispánico, y concluirá en ese mismo Estadio, concretamente en la pista de atletismo donde habrá música, zumba, pilates y un sorteo de regalos.

Este es el recorrido:

Sale a las 11.00 del Estadio Hispánico. Estadio Hispánico – Paseo del Parque – Rotonda Plaza de Toros – C/ Maestro Nicolás – C/ Fray Luis de León – C/ Padre Javier de Valladolid – C/ Corredera – Plaza San Francisco – Av. Independencia – Plaza Santo Domingo – Plaza San Marcelo – Botines – C/ Ancha – Plaza de la Catedral – Plaza Puerta Obispo – C/ San Lorenzo – Av. de los Cubos – C/ Carreras – Plaza Espolón – Arco de la Cárcel – Plaza Puerta Castillo – Plaza Santo Martino – C/ Sacramento – Plaza San Isidoro – C/ Ramón y Cajal – Plaza Santo Domingo – Av. Independencia – C/ Santa Nonia – Jardín de San Francisco – C/ Marqueses de San Isidro – C/ Cartagena – Plaza de Toros – Paseo del Parque – Estadio Hispánico.