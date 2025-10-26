La estación virtual de los cercanías de León aparca en línea en Sáenz de Miera

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Las cercanías de León se llaman pateras en el argot cerrado que emplean sus usuarios. De ahí que León no salga nunca en la cabecera de las listas de beneficiarios de los viajes bonificados que han dado en cargar a la cuenta del erario público algunas administraciones; la central, por ejemplo, en los últimos años, con los servicios de ferrocarril. En el diccionario del profesional sanitario, del docente, del bancario, principalmente, el término patera se refiere a compartir turno y vez en el viaje de cercanías a un punto determinado para atender la responsabilidad laboral; en vez de tren, vehículo. Zonas como Ponferrada, Bembibre o Astorga, son recurrentes como destinos de estos trayectos, que implican y complican el trayecto al puesto de trabajo, en centros de salud, colegios, institutos, organismos públicos, oficinas bancarias, hospitales. La patera sale, de forma genérica del extrarradio de la capital leonesa, y en esas arterias se levantan aparcamientos acomodados a la intendencia del viaje; el aparcamiento más notable de las cercanías de León se localiza en la prolongación final de Ingeniero Sáenz de Miera, en la línea de estacionamiento que escolta los cuatro carriles y dos direcciones del vial; a punto de caramelo de la Ronda Sur, la salida de la circunvalación más larga de León, la más permeable, que abre hueco a cada recoveco de los puntos cardinales. Pero hay otros; ese vial que acordona el centro comercial apegado a Carrefour, otro exponente de la periferia, comunicado con la prolongación de las radiales leonesas; el sostén, nuevo sostén, del aparcamiento de la carretera de Asturias, frente al viejo acuartelamiento de Almansa, para los destinos de la N-630 arriba; los auxiliares de la calle de los Aluches, también colocados de forma extraordinaria en los aledaños de la capital leonesa. Hay tantos aparcamientos auxiliares para la alternativa de las cercanías que no existen como demanda laboral. Casi todos orientados a apurar la salida y entrada a la ciudad, la ida y la vuelta, para optimizar el trayecto, a falta de bonos de tren y trenes en los que darles uso. Benavente es otro de los destinos con más usuarios de estas zonas de cercanías virtuales, y sus aparcamientos; Valladolid, en menor volumen por la amplitud del trayecto; médicos, enfermeros, profesores, empleados de banca se lanzan cada mañana a la aventura de llegar a un puesto de trabajo que alcanza destinos remotos en los vértices del territorio provincial; Cistierna, Riaño, incluso; más allá del límite provincial, en Guardo (Palencia), en la capital de esa provincia, con estructuras competitivas, solventa la prestación de un transporte bendecido por la declaración de obligación de servicio público. En unos tramos de trayectos razonables para compaginar la residencia y el desplazamiento al empleo; la paradoja del aparcamiento auxiliar de cercanías de Sáenz de Miera es que sus usuarios tardan tanto en llegar a su puesto de trabajo casi como un usuario del tren de alta velocidad en alcanzar su destino laboral en Madrid. Esa carencia en León explica el fenómeno patera como una herramienta para remendar el agravio con otros puntos del país en los que es posible subir a un vagón y disfrutar en toda su extensión del significado de OSP. Mientras tanto, en los días laborables, el tiempo entre rotondas se aparca en línea en Sáenz de Miera. El cercanías sale de madrugada. Y regresa a la hora de siesta.