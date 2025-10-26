Un herido tras chocar dos turismos en la Avenida de Palencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un choque entre dos turismos ha tenido lugar este mediodía en la Avenida de Palencia de León, a la altura de la Estación de ADIF, ha dejado herido a uno de los implicados. El suceso ha ocurrido a las 12.56 horas, momento en el que el servicio de emergencias recibió el aviso.

Según la información facilitada, uno de los implicados en la colisión ha resultado herido, refiriendo dolor en el pecho y presentando cortes en las manos.

Tras la alerta, se ha movilizado un operativo que incluye a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de León y los servicios de emergencia sanitaria de Sacyl, que se han desplazado al lugar para atender al herido y gestionar la situación del tráfico.

De momento, no se ha precisado el alcance de las lesiones ni si el herido ha requerido traslado hospitalario.