Arde una casa en la calle Laceana en León

A última hora de este domingo se ha desatado un incendio en una vivienda en la calle Laceana en la capital leonesa. El incidente ha movilizado a tres camiones de Bomberos de León, quienes en estos momentos ya tienen controlado el incendio.

Según cuentan fuentes oficiales, las llamas se produjeron en un inmueble de dos pisos junto a la glorieta de la calle Cantamilanos en la carretera de Asturias y no se reporta ningún herido. Se desconocen las causas de los sucedido.