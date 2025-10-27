UPL exige a Carlos Martínez «que deje de burlarse» de la identidad leonesa
UPL considera que el acto organizado por el PSOE en León ayer con la presencia del secretario general autonómico, Carlos Martínez, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «más que servir para acercar posturas con las reivindicaciones leonesistas ha tenido como consecuencia un distanciamiento y malestar del leonesismo por las declaraciones realizadas por Martínez». «Me critican porque digo «CastillaLeón» seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia», dijo el socialista en el mitin. Esta frase supone, para UPL, "un ataque directo a la identidad y regionalidad leonesa» y el presidente de la formación apunta en sus redes sociales que el líder autonómico socialista «o no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad y Región Leonesa. No sé qué es peor…». UPL exige a Martínez que «deje de burlarse de la identidad leonesa y de la Región Leonesa», y le reclama «que se culturice para aprender que la Comunidad de Castilla y León tiene dicho nombre y una «y» copulativa en medio porque está formada por dos regiones, aludiendo el León de su nombre a una de las regiones, la leonesa, que integran tres provincias: León, Salamanca y Zamora».