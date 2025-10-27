UPL exige a Carlos Martínez «que deje de burlarse» de la identidad leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UPL considera que el acto organizado por el PSOE en León ayer con la presencia del secretario general autonómico, Carlos Martínez, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «más que servir para acercar posturas con las reivindicaciones leonesistas ha tenido como consecuencia un distanciamiento y malestar del leonesismo por las declaraciones realizadas por Martínez». «Me critican porque digo «CastillaLeón» seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia», dijo el socialista en el mitin. Esta frase supone, para UPL, "un ataque directo a la identidad y regionalidad leonesa» y el presidente de la formación apunta en sus redes sociales que el líder autonómico socialista «o no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad y Región Leonesa. No sé qué es peor…». UPL exige a Martínez que «deje de burlarse de la identidad leonesa y de la Región Leonesa», y le reclama «que se culturice para aprender que la Comunidad de Castilla y León tiene dicho nombre y una «y» copulativa en medio porque está formada por dos regiones, aludiendo el León de su nombre a una de las regiones, la leonesa, que integran tres provincias: León, Salamanca y Zamora».