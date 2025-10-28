Diez abre la brecha del PSOE por la «mofa» de Martínez contra el leonesismo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, el gran ausente a la convención socialista del fin de semana, aseguró sentirse decepcionado con la actitud del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, hacia la provincia leonesa y sus reivindicaciones, lo que demuestra que «un soriano nada tiene que ver con León". Diez volvió a criticar lo que ha considerado una «mofa» de Martínez respecto a las «reivindicaciones históricas e identitarias» y el «derecho al autogobierno", al recordar que denominó «Castillaleón» a una Comunidad que son dos regiones diferenciadas e hizo bromas sobre el nombre. Además, en la red X añadió: «Este PSOE no me representa», con una imagen de Martínez y Pedro Sánchez. Para el regidor leonés, esta situación significa que Martínez «no está entendiendo nada» y que está intentando comparar a la provincia con el resto de territorios y «lamentablemente sin querer ser más o menos que nadie, León tiene su propia identidad». "Nos meten en un 'totum revolutum' y traslada que con Valladolid somos más fuertes, cuando la realidad es que somos más pobres y estamos más olvidados", añdió, cuestionando que alguien quiera liderar un proyecto político en la Comunidad «despreciando de una manera tan clara a León». A juicio de Diez, no se trata de leonesismo ni de un partido político, e insistió en que es una cuestión de «identidad y del deseo mayoritario de los leoneses de optar por el autogobierno». La segunda gran decepción para Diez, fue que el presidente del Gobierno no anunciara ningún proyecto para «cambiar la dinámica de tantos años» y que les «ha llevado al olvido». Así, relató como durante el encuentro nada se dijo sobre el polígono de Torneros, el Teatro Emperador, el ferrocarril y Feve, entre otros, que son vitales para mejorar el futuro de la provincia. Sobre si se identifica con el PSOE, Diez dejó claro que como socialista no se reconoce con el actual proyecto y «sería cínico si afirmase que estoy satisfecho con cómo se comporta el PSOE con León".