Los dos nuevos proyectos que cambiarán el paisaje de León

Cuando hace tres años y medio compró una acción de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), por 3.619,00 euros, para poder utilizarla como «medio propio», el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, justificó que sería sólo para «aquellos casos, excepcionales», en los que pudiera «ser necesario para prestar una actividad y un mejor servicio a los ciudadanos porque sino de otra manera esos proyectos no podría ser hechos». Para entonces, el regidor socialista ya se había olvidado de que, en su etapa en la oposición, había criticado que el ente lo utilizaba la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta como «caja B» para «hacer negocio».

Ahora, será el consistorio, con el PSOE al frente, la que tirará de este instrumento para encomendarle, de manera directa, la ejecución de dos proyectos que suman 3.634.449,51 euros. El encargo afecta a la construcción de la nueva pasarela sobre el Bernesga, al norte del puente de los Leones, y a la construcción de la tolva necesaria para el almacenamiento de los residuos del contenedor marrón.

Hace dos años que debía haber implantado el nuevo contenedor marrón, reservado para los biorresiduos, pero, sin que ni siquiera se haya definido todavía cómo se organizará el sistema de recogida, el Ayuntamiento de León avanza al menos en el proyecto para la adecuación de las instalaciones en las que arrojar los desechos. No podrá descargarlos, como hasta ahora en las actuales dependencias del servicio, en la carretera de junto al mercado nacional de Ganados, sino que necesitará ejecutar una obra para la construcción de una nueva tolva que le costará 1.634.449,51 euros.

El presupuesto se nutre con la aportación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) financiados por la UE. Por esta vía llegan 1.022.019,7 euros, como se recoge en la documentación del proyecto, que abunda en que el Ayuntamiento de León debe complementar la bolsa con una aportación de 612.429,81 euros. Para lograrlo, el consistorio tendrá que echar mano otra vez del remanente de tesorería para gastos generales de 2024, en el que se acumulan las partidas que no se ejecutaron el pasado año en las iniciativas para las que estaban consignadas.

El consistorio compró en enero de 2022 una acción de Somacyl para poder utilizarlo como «medio propio» para «casos excepcionales»

La obra que acometerá el Somacyl en las instalaciones del servicio de limpieza viaria y basura servirá para dar sustento a esta nueva fracción de recogida, en la que entran los desechos orgánicos susceptibles de ser recuperados para la elaboración de biogás o fertilizantes, como la fruta y verdura, las sobras de la carne y el pescado, las cáscaras de huevo, las flores, los palillos, el papel de cocina, las infusiones y el café y el pan. Pero, mientras se avanza en la tolva, el Ayuntamiento de León sigue sin resolver cómo funcionarán los nuevos contenedores marrones, que no serán como el resto, sino que necesitarán una llave o tarjeta identificativa para su apertura.