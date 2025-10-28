El PP censura el ‘doble rasero’ del Gobierno en las bonificaciones por uso de autopistas de peaje

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP censura el ‘doble rasero’ del Gobierno a la hora de conceder bonificaciones por el uso de las autopistas de peaje y pide que la AP-71, que une León con Astorga, esté dentro de este grupo “más allá de los descuentos por uso que hace la concesionaria”.

Esta propuesta se formuló a través de una pregunta realizada hoy por la diputada leonesa Silvia Franco en la Comisión de Transportes del Congreso a la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en la que incidió que “hay españoles de primera a los que el Gobierno financia con bonificaciones; y luego están los de segunda, como es el caso de Castilla y León, de los leoneses, a los que nos condenan a pagar peajes caros como los de la AP-71”.

La diputada leonesa incidió que “estos peajes son un lastre, por levantar una empresa o simplemente por vivir en León, pero especialmente en Astorga, en toda la Maragatería, o en mi comarca, en El Bierzo, en Ponferrada, donde ya sufrimos una grave deficiencia de infraestructuras”, recordando que “los únicos descuentos, irrisorios, son los que hace la concesionaria por recurrencia”.

Criticó la ‘incoherencia’ de PSOE porque en instituciones donde gobiernan como la Diputación de León se aprobó una declaración de intenciones para “exigir esta bonificación pero luego Puente hace oídos sordos y el peaje sigue ahí, subiendo cada año. Mucho ruido en León y pocas nueces en Madrid”.

Censuró, a su vez, que la secretaria general de Transporte Terrestre ‘cuestione’ la propuesta de la Junta de incluir 10 millones de euros para bonificaciones en los presupuestos para 2026 para los empadronados en Castilla y León por cuanto “procede de una administración, el Gobierno Central, que no aporta ni un euro a los usuarios de estas infraestructuras”.

Silvia Franco denunció el ‘silencio’ del presidente del Gobierno durante su reiteradas visitas a León de las últimas semanas sobre la “eliminación de los peajes o implantar bonificaciones”, al tiempo que se preguntó “dónde están los grandes anuncios” que había aventurado el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón.