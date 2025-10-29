San Andrés: «El futuro son los niños y soterrar las vías del tren»

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Caurel, elige como punto clave Limonar de Cuba —el cruce entre la guardería y las vías del tren— porque «se ve por dónde pasa el futuro del municipio». A un lado de la carretera, la escuela infantil, «símbolo de la cantera de nuestro municipio, donde cada día crecen, aprenden y se forman nuestros niños y niñas, el corazón de lo que seremos mañana». Al otro, las vías del tren, «una frontera física que llevamos años reivindicando que desaparezca. Porque el futuro de San Andrés pasa por soterrar».