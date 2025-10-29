San Andrés: «El futuro son los niños y soterrar las vías del tren»

Diario de León

Limonar de Cuba, lugar elegido por Fernández por simbolizar el futuro del municipio.ángelopez

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Caurel, elige como punto clave Limonar de Cuba —el cruce entre la guardería y las vías del tren— porque «se ve por dónde pasa el futuro del municipio». A un lado de la carretera, la escuela infantil, «símbolo de la cantera de nuestro municipio, donde cada día crecen, aprenden y se forman nuestros niños y niñas, el corazón de lo que seremos mañana». Al otro, las vías del tren, «una frontera física que llevamos años reivindicando que desaparezca. Porque el futuro de San Andrés pasa por soterrar».

