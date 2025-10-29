Detenido un joven de 26 años por el hurto de joyas por valor de 25.000 euros en una vivienda de La Robla

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 26 años de edad como presunto autor de un delito de hurto en el interior de un domicilio ubicado en la localidad de La Robla, en la provincia de León, donde sustrajo diferentes joyas valoradas por su propietario en unos 25.000 euros.

El robo se produjo en los primeros días del mes de octubre, cuando tuvo lugar la sustracción de joyas en una vivienda ubicada en la comarca de Gordón, de la que fueron sustraídas varias piezas de oro.

Las gestiones realizadas por la Guardia Civil permitieron comprobar que parte de las mismas habían sido vendidas en un establecimiento de compra-venta de oro de la ciudad de León y, a través de la investigación, se localizó a la persona que había realizado la venta, lo que permitió confirmar que tenía en su poder el resto de las joyas.

El Equipo de Policía Judicial de Armunia procedió el lunes, 27 de octubre, a la explotación de la Operación Bivac, que dio como resultado la detención del presunto autor de los hechos, que fue puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León. Además, se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que fueron devueltos a su legítimo propietario.