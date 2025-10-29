San Andrés sanciona con 2.500 euros a tres jóvenes por quemar contenedores

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha informado ha sancionado con una multa de 2.500 euros a tres jóvenes por su implicación en la quema de dos contenedores de recogida selectiva de residuos y de vidrio en el municipio, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Según el informe de los hechos, los autores, actuando de común acuerdo, utilizaron gasolina sustraída y material vegetal seco para prender fuego a los contenedores, uno destinado a plásticos y envases y otro a vidrio, ambos recientemente adquiridos por el Ayuntamiento.

El incendio provocó la destrucción total de los contenedores y obligó a realizar tareas de limpieza y retirada de restos, con el consiguiente coste económico para el Ayuntamiento.

El Consistorio ha recordado que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Convivencia establece sanciones de hasta 3.000 euros por tirar basura, escombros o mobiliario fuera de los contenedores o en zonas no autorizadas, así como por cualquier acto que cause daños al mobiliario urbano o al entorno público.

Y la Policía Local continuará su campaña para formular denuncias a los incumplidores de esta normativa municipal.

A este respecto, desde el Ayuntamiento se ha realizado un llamamiento a los vecinos para que comuniquen a los agentes o través del Buzón Ciudadano de la página web municipal este tipo de hechos para poder hacer un seguimiento y atajar esta situación.

El Consistorio apela a la responsabilidad ciudadana y a la colaboración vecinal para evitar este tipo de conductas incívicas que suponen un grave perjuicio económico y ambiental para el municipio.