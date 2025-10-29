La Junta destinará 131 millones en 2026 a la modernización y gestión inteligente de la red autonómica de carreteras

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha avanzado que la Junta reforzará el próximo año su compromiso con la transformación de la red autonómica de carreteras mediante la "innovación tecnológica, la digitalización y la sostenibilidad", con una inversión prevista de 131 millones de euros incluidos para este fin en el Proyecto de presupuestos de 2026.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la inauguración del I Foro de Innovación en Carreteras 'Avanzando en Movilidad', celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. "La innovación y la digitalización están cambiando el paradigma de la movilidad del siglo XXI", ha señalado, al tiempo que ha destacado la apuesta del Gobierno autonómico por situar a Castilla y León "a la vanguardia en la gestión avanzada de sus infraestructuras".

Esta idea ha sido respaldada por la presidenta del Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León (AEICE), Estíbaliz González de la Serna, quien ha defendido que la Comunidad puede situarse como un territorio "a la cabeza en innovación viaria" y en "seguridad en carreteras".

En este sentido, Sanz Merino ha detallado que la Junta trabaja en un modelo digital integral de la red autonómica, que abarca más de 11.500 kilómetros de carreteras y que podrá visualizarse y controlarse a través de una plataforma inteligente de mantenimiento. Esta herramienta, en la que la Consejería ha invertido cerca de dos millones de euros, integra información geométrica, vídeos esféricos y datos de activos para mejorar la conservación, la operatividad y la seguridad de las vías.

"Las carreteras ya no son elementos pasivos destinados solo a soportar tráfico; son infraestructuras vivas, capaces de ofrecer datos en tiempo real para optimizar la gestión y la seguridad", ha afirmado el consejero, quien ha subrayado que la conectividad y la digitalización contribuyen también a una movilidad más sostenible y eficiente.

Entre las iniciativas destacadas, Sanz Merino ha aludido al proyecto Territorio Rural Inteligente, que permite a las administraciones públicas monitorizar sensores para la gestión de servicios y la vialidad invernal, un punto en el que y ha detallado que actualmente, Castilla y León cuenta con 127 sensores operativos -y otros 18 en instalación- que informan en tiempo real del volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera, así como de las condiciones meteorológicas o la temperatura de la calzada.

El consejero ha resaltado también la implantación de sistemas de señalización inteligente para alertar de la presencia de fauna salvaje en la calzada, distribuidos en las provincias de León, Palencia, Burgos y Soria. "Los resultados son muy satisfactorios: la siniestralidad en estos puntos se ha reducido en un 22 por ciento desde su puesta en marcha", ha destacado.

Asimismo, la Junta ha instalado 15 cruces inteligentes en diferentes carreteras autonómicas con problemas de visibilidad, que advierten al conductor de la presencia de vehículos en las intersecciones. En paralelo, se desarrolla un proyecto piloto en la provincia de Soria para la detección de ciclistas mediante señalización inteligente, con el objetivo de extender este sistema de seguridad al conjunto de la Comunidad.

Inversión conservación

Por último, Sanz Merino ha recordado que desde 2022 la Junta ha licitado actuaciones por más de 400 millones de euros en la red autonómica, de los cuales el 80 por ciento se ha destinado a conservación y mantenimiento. "La movilidad sostenible requiere de infraestructuras modernas y de una política de transportes que atienda a las necesidades reales de los ciudadanos", ha afirmado.

Durante el presente ejercicio, según la Consejería, se ha ejecutado más del 99 por ciento de las inversiones previstas en carreteras, con lo que se ha consolidado un ritmo de ejecución que el consejero considera "clave para la seguridad vial y la cohesión territorial".

"La inversión de 2026 supone un incremento del 18 por ciento respecto al año anterior y refleja el compromiso de la Junta con una red de carreteras moderna, segura y conectada, especialmente en el medio rural", ha concluido Sanz Merino.