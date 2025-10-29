La Policía Local de León entrega las últimas medallas al mérito que tendrán que depender del criterio del intendente

Acto de celebración del patrón de la Policía Local de LeónVirginia Moran

La festividad de San Marcelo, centurión de la Legio VII y patrono de la ciudad, la honró la Policía Local de León desde miércoles con la entrega de sus medallas al mérito. El blasón lo recibieron ocho agentes por su labor y años de servicio, además de la insignia por su jubilación a otros cinco funcionarios.

Las condecoraciones responde por ultimo año al reglamento aprobado en 1999. A partir de ahora, con la nueva modificación propuesta tramitada, queda a criterio del intendente jefe de la Policía Local de León, quien debe aprobar el listado de recompensas para que llegue a ratificación de los órganos municipales.

Aunque, contra este sistema ya se han plantado colectivos sindicales, como UGT, que reclaman que haya “una comisión de valoración en la que participen los sindicatos más representativos, junto con las autoridades que correspondan”. No quedaría solo a expensas del intendente, Miguel Ángel Llorente Pellitero, que el año pasado recibió uno de estos galardones a propuesta del alcalde, José Antonio Diez, y que continúa en el cargo a la espera de que se resuelve el nuevo proceso de selección, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulara el que le colocó en el puesto por las irregularidades detectadas en la nota de uno de los exámenes, en la que primero se le suspendía y luego se le aprobó raspado.

El acto, celebrado en el Palacio de Exposiciones, sirvió para que el alcalde resaltará que, gracias a la Policía Local, “con el intendente al frente, que sigue abriendo nuevas iniciativas de mejora”, León tiene “una de las más bajas tasas de delincuencia”. La labor del cuerpo municipal de seguridad “contribuye a la calidad de vida de los vecinos” y a que la capital leonesa sea una “ciudad más cómoda, accesible, sostenible y, sobre todo, más segura”, reunió el regidor socialista, después de pasar revista a la formación.

La medalla con distintivo de plata la recibieron que premia “una carrera profesional intachable de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de

León” la recibieron José Luis Abella Álvarez, Pedro Aguado Blanco, Rubén Crisol González, Álvaro González Méndez, Jesús Marcos Abelenda, Eva María Sahagún Medina, José Luis Rivero Prieto, Jorge Valdés Aller, Félix Casado García y Diego Franco Porto.