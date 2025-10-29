Los técnicos sanitarios de León se van a la huelga mañana

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) han anunciado este lunes que irán a la huelga los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre ante la "inacción" del Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas del ramo, que continúan "ignorando" sus reivindicaciones para mejorar su situación.

Ante esta convocatoria, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha publicado este lunes en el boletín oficial de la comunidad, el Bocyl, la orden que garantiza que se prestan los servicios esenciales durante la huelga.

"Si los técnicos superiores sanitarios paran, el sistema se detiene: sin diagnóstico y tratamiento no hay sanidad", han advertido estos profesionales en un comunicado en el que lamentan "la falta de respeto" del equipo de Mónica García, que ni siquiera ha recibido al Comité de Huelga, hacia miles de trabajadores que "sostienen cada día el diagnóstico, los cribados y la seguridad del sistema sanitario público".

Los técnicos superiores sanitarios son los responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades. "Sin su trabajo, el sistema se paraliza", sentencian.

En este sentido, subrayan que lo ocurrido recientemente en Andalucía con los cribados de cáncer de mama "es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se desprecia esta labor esencial: pruebas suspendidas, cribados detenidos y pacientes sin diagnóstico".

Pese a ello, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas "continúan ignorando las reivindicaciones de un colectivo imprescindible para la salud pública", denuncian los TSS.

De hecho, durante meses, las organizaciones representantes de los TSS han esperado que el Ministerio cumpla con los compromisos adquiridos en junio para incluir sus reivindicaciones en el borrador del Estatuto Marco, sin éxito.

Así, y pese a no querer "paralizar la sanidad", se sienten "obligados a hacerlo" y han diseñado un calendario de movilizaciones.

El próximo miércoles han convocado unas jornadas de permanencia y ocupaciones simbólicas en los centros sanitarios desde las 15,00 horas, en las que informarán a los pacientes sobre los motivos de la huelga.

Posteriormente, el 30 de octubre y el 3 y 4 de noviembre llamarán a la huelga general, porque "sin técnicos superiores sanitarios no hay diagnóstico y tratamiento. Y sin diagnóstico y tratamiento, no hay sanidad", concluyen.