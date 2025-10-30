La Sociedad de Farmacia premia a Rubén Varela, del Hospital de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, celebrada durante el 70 Congreso Nacional en Málaga, entregó los galardones honoríficos de la Sociedad en su edición 2025, en los que se otorgó el décimo Premio Roberto Marín al Mejor Residente al farmacéutico del Complejo Asistencial de León hasta fechas recientes, Rubén Varela.

Rubén Varela es en la actualidad licenciado especialista en Farmacia Hospitalaria del Caule, donde finalizó la residencia, por la que fue premiado. Doctor en Investigación y Desarrollo de Medicamentos por la Universidad de Santiago de Compostela, con mención Cum Laude, su trayectoria combina experiencia asistencial y científica, y ha desempeñado labores como investigador y farmacéutico comunitario y hospitalario.

Su línea de investigación se centra en el diseño y desarrollo de sistemas avanzados de liberación de fármacos y formulaciones innovadoras. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto y su trabajo ha contribuido al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para patologías de difícil abordaje.

Su intervención ha sido clave en el proyecto científico-sanitario de alcance internacional y colaborativo liderado por el servicio de Farmacia del Caule para el desarrollo de y optimización de una formulación magistral inédita para el tratamiento de la enfermedad de Menkes, una patología genética neurodegenerativa, rara y potencialmente mortal que carecía hasta ahora de un tratamiento farmacológico eficaz. Esta enfermedad afecta al metabolismo del cobre, lo que provoca un déficit de este en tejidos clave como el sistema nervioso central. Esta alteración da lugar a un deterioro psicomotor progresivo e irreversible que, en la mayoría de los casos, conduce al fallecimiento durante los primeros años de vida.

Tras la publicación de los primeros resultados en revistas biomédicas de prestigio internacional, más de quince países han solicitado acceso a la formulación, generando una red internacional de colaboración sin precedentes en el ámbito de las enfermedades raras. Por este motivo, la Consejería de Sanidad acaba de firmar un convenio de colaboración con la Universidad de Santiago para impulsar su desarrollo y proyección.