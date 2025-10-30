Las enfermeras tituladas en las residencias de mayores pueden tener los días contados

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León ha presentado alegaciones al decreto de la Junta por el que se desarrolla la tipología de centros y otras cuestiones del personal de los centros de servicios sociales al considerar que pone en "riesgo de la desaparición de las enfermeras tituladas" en residencias de personas mayores"

"Pedimos a la consejera de Familia, Isabel Blanco ,que sean atendidas nuestras propuestas y que incorpore al decreto la inclusión expresa del personal sanitario -al menos, de los Graduadas o Diplomadas en Enfermería dentro del personal profesional y/o técnico con carácter obligatorio en los Centros y servicios a que se refiere el proyecto", ha señalado el presidente de la entidad colegial, Enrique Ruiz.

El Consejo subraya en las alegaciones presentadas que es "imprescindible" el establecimiento de ratios individualizados para dicho personal sanitario, separados del resto del personal profesional, cuya individualización en las ratios sería igualmente recomendable, así como que se contemple la implantación de una ratio mínima de dos enfermeros o enfermeras por cada cien usuarios en cada uno de los tres turnos, incluido el turno de noche, detalla el órgano a través de un comunicado.

Ruiz Forner advierte de que les "inquieta y preocupa" que se haya omitido en el texto del Decreto "cualquier referencia a los profesionales sanitarios, sin especificar en las respectivas ratios qué titulación o capacitación profesional habrán de tener unos u otros". "Y por tanto la prestación de unos servicios profesionales de calidad a la que tienen derecho las personas usuarias, difícilmente podrá realizarse sin garantizar la presencia de profesionales sanitarios mediante su especificación dentro de los ratios propuestos, especialmente, en las residencias con personas con medicaciones complejas, dependientes y pluripatológicas", ha añadido.

FOMENTAR EL INTRUSISMO

"Con el paso dado por el Consejo de Enfermería de Castilla y León queremos evitar la desaparición progresiva de enfermeras tituladas en las residencias de personas mayores y se ponga en riesgo la calidad asistencial y la seguridad sanitaria de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, sustituyendo a las profesionales tituladas por personal auxiliar o incluso por trabajadores sin la formación sanitaria requerida", ha apuntado Ruiz Forner.

El responsable del consejo explica que las enfermeras son "el pilar" de la atención sanitaria en las residencias. "Sin estos profesionales , los mayores quedarán expuestos a errores en la medicación, falta de seguimiento médico y una respuesta deficiente ante una situación de emergencia", ha continuado el presidente.

La entidad colegial argumenta en su escrito dirigido a la consejera de Familia, Isabel Blanco, que debe hacer una revisión "somera y urgente" de esta normativa que hasta ahora "descarga todas las responsabilidades y criterios de contratación en la dirección de los centros centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León que excluye, según la norma al profesional de la enfermería".

"El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León reafirma de esta forma su permanente compromiso con la salud pública y la defensa de 18.500 colegiadas y colegiados en la región, y por ello en las alegaciones apuntamos que es imprescindible dadas las constantes necesidades de los usuarios, mayores o menores en función de su grado de dependencia, que no puede ser prestada por técnicos, auxiliares u otro tipo de personal que tiene vedada la intervención directa sobre el cuerpo humano, reservada a médicos y enfermeras según dispone la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias", asegura su presidente.