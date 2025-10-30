Abanca da la bienvenida a los nuevos becarios del Mucaf de las universidades de León y Oviedo.ULE

La sede de Abanca en Oviedo ha acogido el acto de presentación y bienvenida de los nuevos becarios Abanca que cursarán el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Mucaf) de la Universidad de León y la Universidad de Oviedo.

El encuentro, presidido por Marcos Lamas Seoane, director territorial de Abanca en Castilla y León, Asturias y Cantabria, contó con la asistencia de representantes de los rectorados, decanatos, departamentos y coordinadoras del Mucaf de ambas universidades, así como miembros de Abanca.

Durante la jornada, los asistentes dieron la bienvenida a los estudiantes y reafirmaron el compromiso de la entidad financiera con la formación y el talento joven. “Se reafirma así la colaboración de Abanca con el Mucaf, que aporta un gran valor añadido al Máster”, destaca su coordinadora, Carmen González Velasco.

Al acto asistieron Marcos Lamas Seoane, director territorial de Abanca de Castilla y León, Asturias y Cantabria, Nuria López Mielgo, directora del área de Titulaciones del Vicerrectorado de Estudios y Docencia de la Universidad de Oviedo, Carmen González Velasco, coordinadora del Mucaf y Raquel Quiroga García, coordinadora del Mucaf por la Universidad de Oviedo. Además, asistieron online Julio Abad González, vicerrector de Actividad Académica y José Ángel Miguel Dávila, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León.