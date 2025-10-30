La línea Madrid-Valladolid-León-Zamora-Galicia creció un 5,1 por ciento en septiembre

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El tráfico ferroviario aumentó un 54,9 por ciento hasta setiembre en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, el 11,5 por ciento en la Madrid-Andalucía, con un 5,1 por ciento en la Madrid-Valladolid-León-Zamora-Galicia y un punto menos, el 4,1, la Madrid-Levante.

En las líneas convencionales, hubo un incremento del 2,6 % en la de Venta de Baños-León-Ourense-Vigo y caídas en el resto de los principales corredores.

El tráfico ferroviario se mantuvo sin variación en los nueve primeros meses del año respecto al mismo período de 2024, con 154,6 millones de trenes por kilómetro, gracias a un incremento del 3,9 % en la red de alta velocidad que compensó en parte una caída del 2,7 % en la convencional.

El número de viajeros, medidos en usuarios subidos y bajados en las estaciones, tuvo un avance de apenas un 0,04 %, con crecimientos del 1% y del 1,8 % en los servicios urbanos y de larga distancia, respectivamente, frente a una caída del 11,7 % en los interurbanos, según datos de Adif y Adif-Alta Velocidad (AV) difundidos este jueves.

En las estaciones titularidad de Adif AV, el número de viajeros subidos y bajados se incrementó en un 1 %, gracias a los avances en los servicios urbanos y de larga distancia, del 4,3 % y del 2,9 %, respectivamente, frente a un descenso de un 8 % en el interurbano.

En las estaciones titularidad de Adif se produjo un descenso del 0,2 %, suma de un crecimiento del 0,8 % en el servicio urbano frente a caídas del 15,9 % en el interurbano y del 5,6 % en el de larga distancia.

Volviendo al tráfico, por tipo de servicios, los únicos que crecieron fueron los de larga distancia, un 5,4 % en comparación con un año antes, impulsados por repuntes tanto en la red de Adif-AV (del 5,9 %) como en la convencional (del 0,7 %).

Los tráficos de cercanías e interurbanos experimentaron una caída del 2,7 %, con una disminución del 3,1 % en la red convencional y un ligero aumento del 0,5 % en la de alta velocidad.

El tráfico de mercancías sufrió una bajada del 2,1 %, a pesar de un repunte del 11,8 % en la red de alta velocidad, que no fue suficiente para compensar el descenso del 3 % que se produjo en la circulación por la red convencional.y caídas en el resto de los principales corredores.