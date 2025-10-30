MásQPerros lanza la campaña ‘Super Caquítala’ para concienciar sobre la recogida de excrementos

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

La asociación Los otros vecinos – MásQPerros ha lanzado una campaña de concienciación para instar a los leoneses a mantener limpios los espacios públicos y también a los dueños de mascotas a recoger los excrementos, una iniciativa que se realiza con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León.

Esta mañana, el presidente de la asociación, Miguel Ángel Gutiérrez Getino, se ha reunido con los concejales de Participación Ciudadana, Álvaro Pola; Servicio de Limpieza, Jon Fernández; y Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete; para ultimar los detalles de su puesta en funcionamiento. La campaña está protagonizada por 'Super Caquítala', un personaje de ficción que insta a los leoneses a ser más cívicos ideado por la asociación y diseñado por Leo Casado.

La campaña de concienciación se articula en varios ejes. Por un lado, incide en la importancia de retirar los excrementos de los perros con bolsas degradables o cualquier otro método sostenible para lograr una ciudad más limpia y segura.

Otra de las líneas de la campaña es la limpieza de los orines de los perros en cumplimiento con la legislación vigente que debe realizarse en la vía pública en lugares como fachadas, aceras o farolas, pero que no es necesaria en árboles o césped. Para hacerlo no se debe usar lejía, amoniaco o detergentes agresivos.

Por último, este año también se lanza un mensaje al conjunto de la ciudadanía para mantener la ciudad limpia. No tirar basura a la vía pública, ni pañuelos de papel, colillas o envoltorios.

Desde la asociación MásQperros reiteran que esta iniciativa pretende recordar a todos los leoneses que la limpieza no es un superpoder y que es obligación de todos contribuir a mantener la ciudad limpia.