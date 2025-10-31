CaixaBank premia a Coral Barcenilla por su tesis para la seguridad cárnica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CaixaBank hizo ayer públicos sus premios de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral, entre los que la doctora por la Universidad de León Coral Barcenilla se ha alzado con el accésit por su tesis Evaluación de metodologías de análisis de microbiomas y agentes de bioconservación para la mejora de la calidad y seguridad de la carne y productos cárnicos.

El trabajo de la investigadora de la institución académica leonesa contribuye, según destacaron desde CaixaBank, a la obtención de productos cárnicos seguros mediante estrategias combinadas de control microbiológico, utilizando metodologías de secuenciación del ADN como herramientas innovadoras para estudiar el microbioma de los productos cárnicos y sus ambientes de procesado, y aplicando agentes de bioconservación capaces de modular el microbioma de los productos cárnicos.

Begoña Isabel Antón, doctora por la Universidad de Córdoba, ha sido la ganadora del noveno Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario, impulsada por CaixaBank y la Universitat de Lleida. Este galardón reconoce la excelencia en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria, a la vez que contribuye a impulsar la carrera profesional de su autor. Los galardones se entregaron en el marco de la décima Jornada Cátedra AgroBank, que tuvo lugar en Orihuela, en Alicante.