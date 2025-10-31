David Díez Revilla y Pilar Pérez pugnan hoy por el liderazgo de la abogacía leonesa

El Colegio de la Abogacía de León se somete hoy a la elección más reñida de los últimos tiempos para decidir si nombra decano de los casi mil profesionales letrados de la capital a David Diez Revilla o a Pilar Pérez. Las votaciones se abrirán hoy a las 9.00 y se cerrarán a las 21.00 horas.

Los pronósticos hablaban durante la semana de un resultado muy ajustado, en virtud de la posibilidad de que muchos letrados realicen una votación mixta, con sufragios que mezclen diputados de las dos candidaturas.

El equipo de Revilla lo componen Mª Aránzazu Gutiérrez Oblanca ( Secretaria) ; Antonio Pérez Lorenzana ( Tesorero); Isabel González Delgado ( Diputada 1ª y Vicedecana); Sandra Micaela Luis Gutiérrez ( Diputada 2ª); Sara Castro García ( Diputada 5ª); Ana Isabel Freijo Abella (Delegación de Ponferrada, Diputada 7ª); Miguel Gómez Solla ( Diputado 8º) y Claudia Quiroga Crespo ( Diputada 9ª). Con Pilar Pèrez concurren Secretaria: Esperanza García González; Tesorera: Mª. Dolores Arroyo Puche; Diputado 1°: Alberto Celemín Camacho; Diputada 2ª: Isabel Ordoñez Camino; Diputado 5°: José Luis Crespo Prada; Diputado 6º: Pablo Bello Suárez; Diputada 7ª: Anna Karina Correia García; Diputado 8°: Alberto Santos García; Diputada 9ª: Mónica Carbajo Acosta.

PROGRAMAS

Revilla entiende que «El Colegio de la Abogacía de León debe ser un espacio de referencia para el ejercicio libre y digno de la profesión, un lugar donde se escuchen las necesidades de los colegiados y se potencie el papel fundamental de la abogacía en la sociedad recuperando la dignidad perdida. Presentamos esta candidatura con la ilusión y la responsabilidad de trabajar por todos nuestros compañeros y compañeras sin populismos o discursos vacíos». Su lema es «Tu voz, nuestra fuerza».

Pérez ha hecho una crítica velada al otro candidato: «Todos pensamos que las principales reivindicaciones debían de hacerse unidos desde toda la provincia, porque todos tenemos los mismos problemas para resolver. Nos hemos unido, para formar una alternativa a lo ya existente o el «más de lo mismo». Ninguno de nosotros, a diferencia de otros candidatos, tiene «conflictos de intereses» o dependencia económica por ser miembros de entidades como la Mutualidad o similares".

Las elecciones cierran el ciclo de mandato de Fernando Rodríguez Santocildes, que a partir de esta noche se ocupa en exclusiva de la presidencia del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, además de su despacho.