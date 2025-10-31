El Ayuntamiento de León aprueba la subida de un 2,3% del agua para 2026

La tasa de«abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y demás servicios y actividades complementarias» subirá para 2026. El Pleno municipal aprobó este viernes, con el apoyo de PSOE y UPL y el voto en contra del PP y Vox, el incremento del 2,3% “correspondiente a la variación experimentada por el IPC del último año», como se justifica en el informe que hace referencia a los pliegos de concesión de la sociedad mixta como aval.

El ascenso del recibo sumará unos ingresos totales de 8.702.774,96 euros, después de que esta nueva actualización se sume a la variación de este 2025, cuando se aplicó un alza del 12% gracias a que, a la variación del 4,86% de las tarifas de consumo y servicios, se apuntó un extra de 14,4 euros anuales para la modernización de infraestructuras.

El acuerdo lo razonó el portavoz del PSOE, Vicente Canuria, como “el cumplimiento de los pliegos de concesión de la empresa mixta”, en los que se establece que el socio privado puede instar a una subida acorde al IPC más un punto. No se llega a este tope, como señaló el socialista, quien incidió en que el servicio del agua se ofrece “a uno de los mejores precios” de España.

El argumento lo secundó UPL. Eduardo López Sendino insistió en “hay que revisar las tarifas cada año conforme al IPC” y recalcó que su grupo no va a “incumplir el contrato de la sociedad mixta que obliga a todos como concejales”. “Están rayando la prevaricación”, les lanzó a los ediles del PP.

La acusación la negó el portavoz de los populares. David Fernández recordó que en estos años “se ha subido un 20% el recibo del agua” y lo atribuyó a un “caso claro de afán recaudatorio para seguir mal gestionando”. Frente a esto recordó que hubo años en los que no se subió, ante lo que el alcalde, José Antonio Diez, recordó que “las aportaciones” al alza en 2022 y sucesivos “se realizaron con recursos municipales y no se puede mantener en el tiempo”.

El turno lo cerró Vox. La concejala Blanca Herreros subrayó que “el atraco del agua en León se sigue consumando, como si no hubiera sido bastante la del 13% del año pasado”. “Está subida no es contractualmente obligatoria porque los pliegos dicen ‘normalmente”, argumentó.