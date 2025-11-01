David Díez Revilla se convierte en el nuevo decano de la abogacía leonesa

David Díez Revilla se convirtió ayer en el nuevo decano del Colegio de la Abogacía de León, al superar a la otra candidata, Pilar Pérez, con un margen más holgado de lo que cabía esperar en un principio, a tenor de los pronósticos. Revilla no necesitará contar con diputados de la lista rival, merced a su amplia mayoría.

El equipo que trabajará con Revilla lo componen Arantxa Gutiérrez Oblanca (Secretaria), Antonio Pérez Lorenzana (Tesorero), Isabel González Delgado (Diputada 1ª y Vicedecana), Sandra Micaela Luis Gutiérrez (Diputada 2ª), Sara Castro García (Diputada 5ª), Ana Isabel Freijo Abella (Delegación de Ponferrada y Diputada 7ª), Miguel Gómez Solla (Diputado 8º) y Claudia Quiroga Crespo (Diputada 9ª).

Revilla sucede en el cargo a Fernando Rodríguez Santocildes, presidenet del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, que tras ocho años de mandato, abandona el cargo.

El nuevo decano se compromete a impulsar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de los profesionales de la abogacía que prestan servicio en el turno de oficio mediante la elaboración de una nueva ley de Justicia Gratuita, donde se recojan condiciones y remuneraciones justas y actualizables automáticamente, además de incluir todos aquellos servicios actualmente no remunerados.

También pretende luchar de forma urgente para que se establezca una pasarela libre y voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los profesionales de la abogacía que lo deseen, teniendo en cuenta las diferentes situaciones existentes sin excepción.

Luchará por impulsar la digitalización y modernización de los servicios colegiales para facilitar y economizar la actividad profesional, mediante la oferta de nuevas herramientas de gestión y facturación electrónica (Verifactu), así como adaptar las instalaciones y servicios acorde a las necesidades actuales.

Igualmente quiere promover junto con la Agrupación de la Abogacía Joven todas aquellas medidas necesarias para facilitar la incorporación a la profesión de la nueva abogacía, con las mejores condiciones e información posible.

De igual modo, pretende estudiar y promover en su caso la creación de un centro de negocios a fin de obtener un mayor rendimiento a las instalaciones colegiales.