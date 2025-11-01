E. Leclerc León hace entrega de 4 vales de 300 euros a sus clientes

Manuel Rilo, Gerente de E. Leclerc Leon, hace entrega de 4 vales de 300 euros de la campaña del Megames del pasado mes de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Manuel Rilo, gerente de E. Leclerc León, ha hecho entrega de cuatro vales por valor de 300 euros cada uno, correspondientes a la campaña del Megames celebrada el pasado mes de octubre.

Estos premios se obtuvieron en los distintos puntos de venta de la cadena leonesa: la tienda de La Virgen del Camino, Álvaro López Núñez y el hipermercado de Trobajo del Camino.

La iniciativa registró un éxito de participación, con miles de clientes involucrados, de entre los cuales se seleccionaron los cuatro ganadores: Esaú Martínez, Patricia Martín, Gustavo Alonso y Cristina Abad. Además de estos 1.200 euros, la campaña tradicional de E. Leclerc León repartió más de 27.000 euros en vales de 10, 30 y 50 euros.