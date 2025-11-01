León programa en noviembre los talleres didácticos 'El mundo medieval' en Conde Luna

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha programado durante el mes de noviembre los talleres didácticos 'El mundo medieval' en el Centro de Interpretación del Reino de León situado en el Palacio del Conde Luna.

Los talleres tienen como objetivo de dar a conocer, de "manera amena y didáctica", la cultura y el pasado medieval de la ciudad de León a niños y niñas de entre 4 y 9 años de edad, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La actividades serán gratuitas y se llevarán a cabo los viernes 7, 14, 21, y 28 de noviembre a partir de las 18.00 horas y los sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre a partir de las 12.00 horas.

Las inscripciones se pueden realizar a través del whatsapp en el teléfono 611 002 772, en el correo electrónico talleresconhistoria@gmail.com y en perfil de Instagram @talleresconhistoria.

Se puede realizar una inscripción por turno y día y hay que incluir el nombre y apellidos, edad, fecha del taller, teléfono y persona/tutor de contacto.