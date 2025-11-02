Aspaym León reclama mejores accesos a las zonas peatonales y el casco histórico, y más subvenciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de León, David Fernández, mantenía una reunión con el delegado de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym León), Honorino Acebes, y otros miembros del equipo que tiene su sede en San Juan de Sahagún. Una organización sin ánimo de lucro, que nació hace cuatro décadas y ofrece numerosos programas en sus instalaciones, centrados en una rehabilitación integral y de calidad para ofrecer a las personas con discapacidad y a la sociedad en general una mejora constante en su calidad de vida.

La sede leonesa cuenta con tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología a todas aquellas personas que lo requieran, como explicaron en la reunión. Además, David Fernández recogía algunas de las necesidades de este colectivo para trasladarlas al equipo de gobierno municipal, como es el caso del cumplimiento del ratio de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad -unas 30 más en el centro de la ciudad-, los problemas del procedimiento para acceder a las zonas peatonales y al casco histórico, la necesidad de aumentar la consignación presupuestaria de las subvenciones -sobre todo en Mujer y Juventud-, así como mejorar el formato de la Expojoven, donde siempre acuden, mayor apoyo institucional.

