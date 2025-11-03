Aspaym pide más aparcamientos para personas con discapacidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo municipal del PP de León, David Fernández, se reunió con el delegado de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), Honorino Acebes, y otros miembros del equipo. La organización sin ánimo de lucro ofrece «numerosos programas en sus instalaciones, centrados en una rehabilitación integral y de calidad para ofrecer a las personas con discapacidad y a la sociedad en general», según detallaron los populares.

Fernández recogió algunas de las «necesidades de este colectivo» para trasladarlas al equipo de gobierno municipal, como «el caso del cumplimiento del ratio de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, unas 30 más en el centro de la ciudad, los problemas del procedimiento para acceder a las zonas peatonales y al casco histórico, la necesidad de aumentar las subvenciones, sobre todo en Mujer y Juventud, así como mejorar el formato de la Expojoven, donde siempre acuden, mayor apoyo institucional». Además, pidieron hacer más accesible la página web del Ayuntamiento.