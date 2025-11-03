Exoneran de pagar 400.000 euros a unos padres mayores que habían avalado a su hija

Un matrimonio de avanzada edad, que se había hecho cargo de créditos por valor de casi 400.000 euros avalados a su hija ha visto exonerada la deuda contraída en su día de forma no intencionada, según el criterio establecido por el Juzgado de Primera Instancia número 8 (Mercantil) de León, que elimina de la responsabilidad del pasivo a los demandados.

En el supuesto de autos, donde la representación de la familia la ostentaba la letrada leonesa Virginia Rodríguez (Armesto y Bardal Abogados) no se han personado partes en el concurso. Y en cuanto a la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Concursal para la concesión de la exoneración, los deudores han aportado declaraciones de IRPF de los tres últimos ejercicios, carecen de antecedentes penales por los delitos referidos en el artículo 487.1.1° del TRLC, no se ha tramitado sección de calificación y no consta que hayan sido sancionados en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración por resolución administrativa firme por infracciones tributarlas muy graves, de seguridad social o del orden social, o se haya dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, o hayan sido declaradas personas afectadas en la sentencia de calificación del concurso de un tercero calificado como culpable, por lo que resulta procedente la concesión de la exoneración. Así consta en la sentencia, notificada a las partes a finales del mes pasado.

Recuerda el magistrado, que la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las de responsabilidad civil, las derivadas de un delito, las deudas por alimentos, las correspondientes a salarios de los últimos 60 días de trabajo, las de créditos de derecho público, las correspondientes a multas o costas y gastos judiciales de la tramitación de la solicitud de la exoneración o las deudas con garantía real. Así las cosas, se decreta la exoneración del pasivo por valor de 377.397,79 euros en cifra exacta.

Contra la resolución no cabe recurso, por lo cual se declara firme su contenido y se traslada al Registro Público Concursal y al Boletín Oficial del Estado.