La Guardia Civil desmantela una organización criminal que estafó 300.000 euros desde León y otras provincias

La Guardia Civil, en el marco de la operación “VENCAL”, ha detenido a 10 personas e investigado a otras 6, integrantes de una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor. Los autores presentaban justificantes bancarios falsificados como prueba de pago, lo que les permitía recoger la mercancía sin abonar la cantidad acordada.

La investigación se inició a raíz de una denuncia por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite, involucrando a una persona residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga. Poco después, se recibió otra información sobre una estafa similar en la compraventa de aceites al por mayor, con un presunto autor también domiciliado en el mismo barrio. Los agentes constataron similitudes entre ambos casos: utilización del mismo justificante bancario falso y residencia de los autores en la provincia de Bizkaia. Posteriormente, se detectó que este modus operandi se replicaba en distintos puntos de la península.

Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor para adquirir con urgencia mercancías de alto valor, solicitando recogida inmediata. Realizaban los pedidos con tarjetas de prepago a nombre de terceras personas. Una vez aceptado el pedido, remitían por mensajería instantánea un justificante bancario manipulado o falsificado como comprobante de pago.

Tras recoger el género —antes de que los vendedores verificaran el ingreso efectivo—, cortaban toda comunicación para evitar reclamaciones. Para el transporte, planificaban itinerarios por varias provincias realizando estafas consecutivas, utilizando vehículos de alquiler o servicios de transportistas contratados.

La mercancía era trasladada finalmente a Bilbao.La organización también estafaba a los transportistas: los contrataban por 500-600 euros, abonando solo una pequeña señal y sin pagar el resto tras la entrega. En otros casos, enviaban justificantes bancarios falsos similares a los usados con los vendedores. Entre los productos adquiridos destacan artículos perecederos como aceite, cárnicos (embutidos, jamón y lechazo), pescado, queso y conservas (espárragos y banderillas). También se incluyen patinetes eléctricos, placas de PVC de alta calidad y once perros.

Las detenciones e investigaciones se han llevado a cabo en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Se han esclarecido 39 estafas cometidas desde abril del año pasado en 18 provincias.

La investigación ha sido dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia, con colaboración de otras unidades de diferentes Comandancias.