Una colisión múltiple en la ronda de León deja tres coches dañados y una conductora herida

Tres vehículos han resultado dañados y una conductora herida en un accidente de tráfico en León, a las 09:51 horas.

Los hechos han ocurrido en la Ronda LE-30, km. 2, sentido León. Ha sido una colisión por alcance entre tres turismos, informan al 112 de una mujer herida, de 65 años, consciente y que se queja de un golpe en la cabeza.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia para la mujer herida.