León registra casi 5 mil nuevas matriculaciones en turismos en 2025

El número de matriculaciones de turismos registrado en Castilla y León entre enero y octubre de 2025 ascendió a 21.597 unidades, lo que supone un aumento del 12,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento nacional del 14,88 por ciento con 951.516 matriculaciones en lo que va de año.

En octubre, las matriculaciones repuntaron un 11,62 por ciento interanual en la Comunidad hasta las 2.584 ventas de turismos, frente al aumento del 15,94 por ciento interanual en España, con 96.785 nuevos coches, según el informe de Anfac, Faconauto y Ganvam recogido por Ical.

El aumento en las matriculaciones viene marcado por el crecimiento del 38,84 por ciento, en lo que va de año, de turismos híbridos y eléctricos, que suman 16.779 en Castilla y León entre enero y octubre, mientras que en el conjunto de España ya suman 625.446 desde el primer mes del año, lo que supone un incremento del 45,84 por ciento. Por el contrario, los vehículos de motor de combustión descienden, con 4.169 de gasolina, un 28,11 por ciento menos en Castilla y León, y apenas 649 diésel, un 49,92 por ciento menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

El incremento provincial en Castilla y León oscila entre el 23,06 por ciento de Valladolid, que acumula 5.363 coches matriculados en lo que va de año, y el 5,6 por ciento de Zamora, con 1.188 vehículos matriculados desde enero. Entre medias se sitúan los crecimientos del 13,76 por ciento en León (4.465 turismos matriculados), el 11,81 por ciento de Segovia (1.382 coches), el 9,48 por ciento en Soria (751 vehículos), el 9,17 por ciento en Ávila (1.369 turismos), el 7,65 por ciento en Burgos (3.393 coches), el 7,43 por ciento en Palencia (1.215 vehículos) y el 6,83 por ciento en Salamanca (2.471 turismos).

El director de Comunicación y Marketing de Anfac, Félix García, explicó que “octubre mantiene la tendencia positiva del mercado y es el segundo mes en el que las ventas crecen más que el mismo mes de 2019, previo a la pandemia". Eso hace que se prevea un final de año en el que las ventas se sitúen en torno a los 1,12 o 1,13 millones de turismos para todo 2025.

En la misma línea, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, apunta que “el mercado de la automoción ha vuelto a dar señales de robustez en el mes de octubre”, especialmente por “el buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados”, si bien muestra preocupación por “la poca visibilidad respecto a la continuidad de las ayudas en las comunidades donde se ha agotado el presupuesto”.

Finalmente, Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, afirma que “las compras de particulares siguen marcando importantes subidas respecto a 2024”, aunque pide “medidas inmediatas y dotaciones adicionales para dar respuesta, hasta final de año, a los compradores, especialmente en aquellas comunidades donde se han habilitado listas de espera ante el fin de los fondos del plan Moves”. Todo ello con el objetivo de “disipar cualquier incertidumbre en torno a la decisión de compra porque no podemos permitir que el mercado pierda impulso”.