La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio,

sostuvo hoy que “el señor Mañueco ha actuado en la gestión de los

incendios que arrasaron Castilla y León este verano igual que Mazón en la gestión de la dana que acabó con 229 muertes”. Por eso, añadió, “el final –de Mañueco- debe ser el mismo –que Mazón-“.

Lo subrayó tras mantener una reunión con los sindicatos de bomberos forestales de la Comunidad para analizar el decreto presentado de forma unilateral por Mañueco. Un decreto, dijo, que “perpetúa la precariedad y la privatización” del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y que profundiza en el “abandono” de la Junta a los que “se juegan la vida”.

Rubio se mostró muy crítica con la actitud de Mañueco durante la gestión de los incendios este verano y recordó que, si Mazón actuó “con parsimonia” en la gestión de la dana, Mañueco “tardó cuatro días en volver de sus vacaciones en Cádiz”. “Es la misma pasividad y

parsimonia”, subrayó.

“Aquí tenemos a nuestro Mazón, que se llama Fernández Mañueco, pero nosotros seguiremos defendiendo un Operativo público 100% y permanente durante todo el año”, aseveró Rubio, quien afeó que la Junta haya despedido al 30% de los profesionales al finalizar la temporada de incendios.