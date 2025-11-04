La huelga de TSS desvela a los ‘sanitarios silenciosos’ al paralizar 1.800 analíticas

Decenas de Tcaes de León acudieron ayer a una manifestación en Madrid por la reclasificación y 'entrar' en el Estatuto Marco.dl

Una amplia gama de pruebas diagnósticas como análisis de sangre, orina y heces, radiografías, resonancias magnéticas, TACs, mamografías, estudios citológicos y genéticos quedaron ayer en el aire por la huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS). Un colectivo «silencioso» dentro del Hospital de León y de los centros de salud que está visibilizando con este paro su labor clave en el engranaje de la Sanidad.

De hecho su jornada de manos abajo afectó a 1.800 pruebas del laboratorio, 180 actuaciones en el área de Rayos y 150 biopsias en Anatomía, entre otros servicios.

Protestan porque son los únicos profesionales en Europa que carecen de reconocimiento de grado y aspiran a convertirse en C1 si se admiten sus estudios como una profesión sanitaria titulada y regulada. Una cuestión que consideran crucial para su futuro laboral y para que sus funciones sean valoradas adecuadamente. Reivindican una retribución acorde con sus responsabilidades y la actualización de su categoría laboral, «que ahora no se corresponde con la de otras profesiones sanitarias», aseguran desde el sindicato Sietess. También reclaman la figura del coordinador de TSS a nivel nacional, ya que en León ya funciona.

El paro que iniciaron los pasados días 30 y 31 de octubre y que prosigue hoy llega tras meses de negociación con el Ministerio de Sanidad «sin éxito» y la «guinda» de estar excluidos del Estatuto Marco, donde son tratados como una profesión de menor categoría, según su criterio.

«Todo pasa por nuestras manos, desde el manejo de equipos para la toma de imágenes (radioterapia, medicina nuclear, escáner, cirugía vascular, quirófanos), a los análisis clínicos (hematológicos, inmunológicos...), de anatomía patológica (con las muestras de cáncer, operaciones, secreciones) y bucodental, pero parecemos el colectivo silencioso», indican.

Y precisamente con ese lema, los «trabajadores silenciosos», parte de los 170 TSS de León se desplazaron hasta Madrid para participar en una manifestación con la que reivindicaron que son una pieza imprescindible que opera «en las tripas de toda la sanidad». Su labor, que abarca desde la asistencia directa a pacientes hasta el soporte en pruebas diagnósticas, es fundamental para el funcionamiento diario de los centros hospitalarios y de salud.

La alta adhesión a la huelga ha generado un retraso significativo en la actividad programada, especialmente en el Hospital de León. Las cifras facilitadas por el comité de huelga indican que el seguimiento alcanzó al 95% de los trabajadores del Complejo Asistencial Universitario y al 100% de los centros de salud de Eras de Renueva y La Palomera, donde no se realizaron extracciones.

Datos que contrastan con la estadística de la Consejería de Sanidad, que cuantifica el seguimiento de la huelga en la provincia en un 59,65%.

La principal bandera de la movilización es la exigencia de un reconocimiento de su formación y profesión acorde a su responsabilidad. El colectivo denuncia un desfase histórico en su clasificación profesional en España, muy por debajo del estatus que se les otorga en otros países de la Unión Europea. Reclaman la homologación de su titulación, que les permita avanzar en el desarrollo de su carrera profesional y recibir una retribución justa a su cualificación y al desempeño de sus funciones.

La protesta, que se mantiene firme, advierte que el sistema sanitario «no puede seguir funcionando a pleno rendimiento sin una justa valoración de quienes, desde el primer frente de la asistencia, aseguran la calidad y la continuidad de los cuidados a los ciudadanos». Y como la ausencia de los TSS ha paralizado una parte sustancial de la cadena asistencial y diagnóstica, la huelga ha transformado la invisibilidad de estos técnicos en una urgencia palpable para centenares de leoneses, cuyos procedimientos médicos y diagnósticos se encuentran en stand-by a la espera de una solución institucional.

«Lo que sí atendemos son las pruebas oncológicas y prioritarias, lo demás ha quedado en suspenso», confirman. «Sin los técnicos superiores sanitarios no hay diagnóstico; sin diagnóstico, no hay resultado ni tratamiento y sin justicia profesional no hay sanidad de calidad», expresan.

También pidieron disculpas a los usuarios por las molestias, retrasos y anulaciones de pruebas que está causando la huelga. «Nuestra protesta no va contra ellos, sino que es por ellos», afirman, «luchamos por una sanidad pública digna, justa y de calidad, la que merecen pacientes y profesionales. Pedimos visibilidad, pero demasiadas veces se nos olvida nombrar».

Los médicos, cuatro días de paro

La Sanidad tiene por delante un otoño caliente, con la movilización también de los médicos, que efectuarán una marcha en Madrid el 15 de noviembre ante la que consideran falta de respuesta institucional adecuada a su exigencia de un Estatuto Marco propio. Comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad.

Además, y después de los dos paros nacionales del 13 de junio y el 3 de octubre, han convocado huelga los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de manera continuada, lo que pronostica un caos en consultas y quirófanos y un nuevo tapón en las listas de espera. Piden un calendario de trabajo verificable y con propuestas reales que evite nuevas escaladas en el conflicto actual, ya que consideran que «la gravedad del momento exige altura política y compromiso firme», puesto que la «responsabilidad y paciencia» que han mostrado los profesionales durante años «no soportará ¡dilaciones ni promesas vacías».