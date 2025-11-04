La Galicia eólica, atónita y esclerotizada

Publicado por Manuel Pazo | Presidente de la Asociación Eólica de Galicia Creado: Actualizado:

Las energías renovables llegaron para quedarse a pesar de los actuales vaivenes geopolíticos. El cambio climático, que ya lo tenemos a la puerta de casa, obliga a acelerar el proceso de descarbonización de la economía, especialmente la electrificación del transporte. El sector eólico gallego vive desde hace años pendiente de las decisiones judiciales y de las formas de legislar de las administraciones públicas. Enredados en esta maraña, sigue frenada la práctica totalidad de los proyectos, más de noventa que suponen unos 2.500 MW de potencia.

Una vez más debemos recordar que estamos arriesgando cosas tan esenciales como la salud pública, la independencia energética e inversiones multimillonarias, con la correspondiente creación de miles de empleos de calidad; así como el suministro energético a los consumidores, que tienen derecho a una electricidad limpia y barata. Los poderes públicos y la propia sociedad deben asumir como irrenunciable la idea de que las energías renovables son un bien de interés público superior, tal como se pronunció la UE en una directiva promulgada en 2023. Esperamos que este mismo año el Gobierno de España haga efectiva la transposición de esa directiva y pueda contribuir a la urgente necesidad de desbloquear y acelerar proyectos renovables estratégicos. La sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este verano debería, igualmente, haber despejado el panorama gallego. Muy al contrario, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de emitir una sentencia que revoca las autorizaciones administrativas previa y de construcción de un recinto eólico en Mazaricos (A Coruña). No salimos de nuestra perplejidad. Conviene insistir en que las promotoras eólicas estamos sujetas a un intenso escrutinio al que obliga una de las legislaciones más garantistas. Europa nos ha dicho, al sector y al Gobierno gallego, que hemos cumplido con las exigencias ambientales, urbanísticas y culturales en la definición de los proyectos de nuevos parques eólicos. Y el progreso económico de Galicia depende de nueva energía renovable, la que producirían esos nuevos recintos. De ahí que sigamos expectantes ante la más que deseable reactivación de nuestra industria. Por otra parte, dijimos adiós al funesto verano, uno de los más secos de los últimos años. La tragedia humana y ambiental de los incendios forestales deja en la provincia de Ourense 100.000 hectáreas arrasadas por la peor ola de fuegos del siglo en Galicia. Y ya estrenamos el otoño con las lluvias torrenciales e incontrolables en la costa mediterránea. Vemos cómo cada año se acentúan los violentos episodios naturales derivados del cambio climático. En estas fechas se celebra en Brasil la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), donde se abordará un informe ad hoc recientemente publicado, cuyos resultados describen un clima cada vez más inestable y un mundo natural en grave peligro. Entre tanto, en nuestro entorno, son nefastas las consecuencias que venimos sufriendo con la cancelación de inversiones por parte de las empresas promotoras, que se están viendo obligadas a vender o traspasar esos activos, o directamente abandonan y dirigen su mirada fuera de Galicia. Acabamos de conocer cómo los empresarios de Ferrolterra, que llegaron a acumular el 20% de la fabricación de componentes de las torres eólicas, se han visto impelidos a explorar el mercado en Marruecos, país emergente en cuanto a energías renovables. Porque al conflicto legal donde la práctica totalidad de los proyectos se ha judicializado, hay que añadir las diferencias o discrepancias entre administraciones públicas, hasta el punto de judicializarse igualmente. Y, entre tanto, el sector y la sociedad somos los abiertamente perjudicados. Porque seguimos moviéndonos en una incertidumbre e inseguridad jurídicas exasperantes. A la fuga de inversiones debemos añadir el negacionismo permanente de unos pocos que, a la postre, acaban saliéndose con la suya. Galicia, que fue pionera y líder en el desarrollo eólico, ha perdido el tren en esta década. Hoy hemos quedado relegados a ser la cuarta comunidad autónoma, por detrás Castilla y León, así como Aragón y Castilla-La Mancha, que se han disparado en nueva potencia. El consumo eléctrico ha descendido un 32 por ciento en los últimos cinco años, mientras crece en el resto de España. Es un dato tan relevante como nefasto, porque la electricidad es la única energía que permite la integración a gran escala de las fuentes renovables. No somos conscientes de que caminamos hacia atrás, de que estamos provocando una involución artificial. Porque el puro sentido común dice que aprovechemos nuestros recursos naturales. Y el viento gallego es una de nuestras riquezas estratégicas. Produce energía limpia, autóctona y barata. Esta situación de bloqueo a nuestros recursos naturales, abundantes y sostenibles terminará por estallarnos en la cara. Y, entonces, los gallegos quedaremos desfigurados.