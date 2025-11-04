El Noroeste que quiere avanzar y prosperar

Publicado por Julio César Álvarez | Presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL) Creado: Actualizado:

Hablar del Noroeste español es hablar de una tierra con enorme potencial que ha sido históricamente periférica en la toma de decisiones. León y Galicia comparten una identidad basada en el esfuerzo, el talento y la capacidad de adaptación, pero necesitamos condiciones reales para competir y crecer. No pedimos privilegios, sino equilibrio y justicia territorial para seguir generando riqueza donde nacimos. El eje León–Galicia puede ser un polo de desarrollo sostenible e innovador si cuenta con infraestructuras modernas, conectividad eficiente y una fiscalidad adaptada a territorios de baja densidad. Apostamos por una administración ágil, una formación vinculada a nuestros sectores estratégicos y programas que faciliten el retorno del talento joven.

El Corredor del Noroeste, como vía logística y estratégica que una Galicia, León y el norte de Portugal, debe convertirse en una prioridad nacional.

Tenemos ante nosotros una ventana histórica: la transición energética y digital y la Inteligencia Artificial. León y Galicia pueden ser protagonistas, tienen que seguir tejiendo alianzas empresariales, institucionales y académicas. Foros como Ancares son necesarios para pensar en conjunto, diseñar proyectos europeos de impacto y alzar una sola voz ante las administraciones. Desde el Círculo Empresarial Leonés creemos que el futuro del Noroeste no se escribe con lamentos, sino con acción, cooperación y visión y nuestro mensaje final tiene que ser de confianza en el futuro. El progreso llegará si conseguimos que nuestras empresas crezcan, que nuestros jóvenes vean futuro aquí, y que el eje León–Galicia sea reconocido como lo que es: un motor de desarrollo con identidad propia dentro de España y Europa.

Solo así lograremos que el Noroeste deje de ser un punto cardinal, y se convierta en un punto de encuentro y también de oportunidades y de futuro compartido.