Junceda: "Debemos actuar comprometidos con el territorio y la sociedad"

"Los políticos, los medios de comunicación y también los bancos debemos actuar, y hacerlo comprometidos con el territorio, con las instituciones y con la sociedad civil. Sólo así se puede formar parte de una comarca, conocer su pulso y poder contarlo con criterio, para actuar en consecuencia". El compromiso y la responsabilidad con el territorio y con sus gentes han sido dos de los mensajes en los que el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, ha insistido durante su participación en el II Foro Ancares, que organizan Diario de León y El Progreso de Lugo, y que ha reunido a los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Durante su intervención Junceda ha destacado que participar en este foro, como el año pasado, es "una oportunidad para colaborar en el progreso de Galicia y de Castilla y León". El directivo ha reflexionado sobre "el tortuoso camino lleno de incógnitas, preocupaciones, bosques, riscos y despeñaderos" recorrido por el banco en los últimos 18 meses, durante la OPA hostil. "Han sido meses de muchísimo trabajo y preocupación por nuestros equipos y por nuestras queridas Galicia y Castilla y León".

Un camino recorrido con "una mochila llena de preocupaciones, temores, inquietudes; pero también ilusiones y fortalezas, las que nos dan cada día nuestros clientes y accionistas".

"Como somos gente de palabra, aquí estamos hoy. Finalizado el camino, la mochila va cargada de otros pertrechos. Hoy la tenemos llena de agradecimiento, de confianza, de responsabilidad, de compromiso con estas tierras y sobre todo y ante todo de humildad".

Pablo Junceda ha reiterado que "seguimos nuestro camino con el compromiso y la responsabilidad de hacer las cosas mejor que antes". Recordó las palabras del escritor Julio Llamazares de que para conocer la comarca de Los Ancares era necesario "ir, ver, andar y, finalmente, contarlo". Y así "vamos a seguir, yendo, viendo, andando y contando que esta comarca tiene futuro, y que nosotros seguiremos estando aquí para ayudarla con todas nuestras fuerzas".

El director general adjunto de Banco Sabadell ha finalizado con el mensaje de que el banco quiere "seguir caminando, trabajando y esforzándose por las gentes reales, de carne y hueso, que pueblan esta tierra. En esta ilusionante tarea siempre nos encontraréis en el camino con la mochila llena de ilusión y ganas. Y quizá un poco más sabios".