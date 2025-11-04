García Montenegro insta a superar fronteras y reforzar los lazos entre Lugo y León

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, inauguró el Segundo Foro Ancares con un discurso en el que apeló a la cooperación, el entendimiento y la construcción conjunta del futuro entre Galicia y Castilla y León. El acto tuvo lugar en un escenario de gran simbolismo: la catedral de Lugo, un enclave Patrimonio de la Humanidad que, junto con la muralla romana y el Camino de Santiago, representa la riqueza histórica y cultural compartida por ambos territorios.

“Bienvenidos a la ciudad de Lugo, bienvenidos a este marco único que nos ofrece la catedral lucense y bienvenidos a este Segundo Foro Ancares”, comenzó García Montenegro, dando paso a una reflexión sobre los lazos que unen a las dos comunidades. Subrayó que en la comarca de los Ancares “el paisaje, la realidad socioeconómica y cultural es la misma”, de modo que resulta difícil distinguir cuándo uno se encuentra en Lugo o en León. Para la presidenta, esa vivencia es un ejemplo de la profunda conexión que comparten ambos territorios, una relación que “podemos y debemos extender más allá de los límites naturales y administrativos”.

Recordó además la importancia del Camino de Santiago como nexo histórico entre León y Galicia, un itinerario que “llega a las montañas de O Cebreiro desde las tierras leonesas, cruza la ciudad amurallada y transcurre al pie de esta catedral”, y que, junto a la muralla, forma parte del patrimonio mundial reconocido por la UNESCO.

García Montenegro enfatizó que Lugo y Castilla y León comparten vecindad geográfica, historia común y, sobre todo, una voluntad de construir futuro desde la unión y los planteamientos compartidos. En su intervención, advirtió de que ambas regiones afrontan retos similares en materia de desarrollo rural, despoblación y proyección exterior, por lo que resulta “legítimo, necesario y, diría, obligatorio buscar luz juntos, apoyarse mutuamente y hacerse visibles en el panorama español y europeo”.

Uno de los mensajes centrales del discurso fue el papel clave de los medios de comunicación en este proceso. García Montenegro reivindicó la función de la prensa como puente entre territorios y motor de cohesión social, señalando que el Grupo El Progreso asume como línea editorial la tarea de “superar las barreras naturales que la geografía nos puso como vecinos”. A su juicio, fomentar el conocimiento mutuo y la colaboración entre lucenses y leoneses debe ser un objetivo compartido “para descubrir y potenciar las realidades y oportunidades de ambas comunidades”.

La presidenta concluyó su intervención expresando su deseo de que el Foro Ancares de Lugo sea una continuidad y una correspondencia del que se celebró en Ponferrada, reafirmando así la vocación de este espacio como foro permanente de diálogo y cooperación entre territorios hermanos.

“Muchísimas gracias a todos por su presencia y participación”, finalizó. “Es una apuesta por el futuro lo que nos trae aquí”.