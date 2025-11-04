La astronauta Sara García completa su segunda fase de entrenamiento

Sara García Alonso, astronauta de reserva de la ESA, en la presentación de la experiencia BEYOND de PLD Space en Elche (Alicante), donde se mostraron los planes para el cohete Miura 5, en octubre de 2024.Getty Images

La científica Sara García Alonso (León, 1989) ha regresado al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para continuar su labor en el desarrollo de fármacos contra el cáncer de pulmón y páncreas tras completar la segunda fase del entrenamiento de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) celebrada entre septiembre y octubre.

Durante ocho semanas, García Alonso y el resto de miembros de la reserva —procedentes de países como Reino Unido, Italia, Austria, Francia, Alemania y República Checa— han recibido formación intensiva en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de Colonia (Alemania).

García Alonso, que en 2024 se convirtió en la primera mujer española seleccionada para entrenar como astronauta de la ESA, ha expresado su deseo de "acercarse un poquito más al gran sueño de llevar la ciencia española al espacio", según un comunicado de la agencia espacial europea.

Además de su formación como astronauta, continúa su labor investigadora en el CNIO, donde la bióloga molecular trabaja en el desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y páncreas.

Está previsto que el grupo regrese al EAC en el primer semestre de 2026 para completar la tercera y última fase del programa.