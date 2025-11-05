Policías locales de León y Portugal se forman por si se da un ‘caso Rosalía’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Policías locales de la ciudad de León y agentes llegados desde Portugal se sumaron estos dos últimos días al curso de formación sobre concentraciones humanas, impartido en León, con el objetivo de mejorar su intervención en este tipo de aglomeraciones.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue el encargado de clausurar este curso que «se enmarca en un programa más amplio, europeo, que tenemos la Junta de Castilla y León junto a una región de Portugal, para intercambiar experiencias y aprender, fundamentalmente, de las emergencias», dijo.

La idea es intercambiar información y sacar experiencias positivas «para abordar esas grandes concentraciones de personas que algunas son previstas y planificadas y otras son imprevistas y a las que tienen que reaccionar las policías locales y las fuerzas de seguridad», continuó el consejero, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Madrid con la cantante Rosalía, cuando se concentró una gran multitud sin que estuviera planificado. «Hay que saber comportarse ante una planificación ordenada, como un festival, y otra imprevisible, como esta», añadió.

Suárez-Quiñones explicó que el curso ha contado con grandes expertos, además de los propios agentes, ya que participaron un miembro del Ministerio Fiscal, un criminólogo o un periodista, entre otros. «Ha sido curso muy complejo, donde se habló de las técnicas, los instrumentos, las últimas tecnologías en materia de gestión de este tipo de concentraciones, de cómo actuar cuando derivan en una emergencia, en una posible catástrofe, de cómo se organizan elementos sanitarios. En definitiva, un completo panorama de actuaciones que hay que tener en cuenta», insistió. Por último alabó a la Policía Local de León, «de las más formadas e importantes de Castilla y León y por eso pensamos que era adecuado hacer el curso aquí», concluyó.

Desde la consejería incidieron en que se trata de una gran ocasión para que mandos de policías locales de Castilla y León compartan sus experiencias en la materia con seis homólogos portugueses. Entre el profesorado se encuentran, entre otros, un criminólogo, un fiscal, un oficial de la policía municipal y un periodista. En una u otra vertiente, todos se han especializado en el montaje de los dispositivos que hacen de grandes eventos un éxito desde el punto de vista organizativo. En las 14 horas lectivas, estos expertos han compartido con los alumnos las tipologías de eventos de grandes concentraciones humanas en espacios abiertos o cerrados, eventos deportivos, oficiales, festivos, reivindicativos, etcétera; así como el marco normativo legal y técnico aplicable a este tipo de eventos.

También se abordaron las herramientas más novedosas para evaluar y analizar los riesgos en eventos de grandes concentraciones humanas y las habilidades para la planificación de la prevención y las operaciones de emergencia, los instrumentos para implantar los planes de prevención necesarios así como los mecanismos para la gestión y coordinación de personal, medios y recursos de las intervenciones.