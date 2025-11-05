No habrá recogida de basura este jueves en León por la fiesta de San Martín de Porres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El personal del Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de León celebrará este jueves, 6 de noviembre, la festividad de su patrón, San Martín de Porres.

Por este motivo, durante la jornada de mañana no habrá servicio de limpieza viaria, ni de recogida de basura y se recomienda a los vecinos y las vecinas de la ciudad que, en la medida de lo posible, reduzcan el depósito de residuos en los contenedores.

El servicio se reanudará con normalidad el viernes 7 de noviembre.