Tormentas y frío: así será el tiempo en León esta semana, según Aemet

El viento y la lluvia provocan la rotura de varios paraguas en la capital leonesa.DL

El paso de varios frentes, unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte, dejarán mañana una jornada con inestabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones, ocasionalmente fuertes, y rachas muy fuertes de viento en Galicia, cordillera cántabra, noreste, este y sureste peninsular, y un descenso de temperaturas máximas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones más frecuentes en Galicia, Cantábrico, cuadrante noreste peninsular y Baleares que podrán dar lugar localmente a acumulaciones significativas.

En el noreste peninsular y Baleares se esperan probables chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes, que localmente podrán ser muy fuertes en litorales e interiores de Tarragona y Barcelona así como en el sur de Lérida, tendiendo a remitir. Habrá bancos de niebla matinales en zonas de montaña.

Se registrarán nevadas en el Pirineo a cotas por encima de la cota 1.600-2.000 metros.

Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península, descenso que será notable en las máximas en amplias áreas de la Península y de forma localmente extraordinaria en el interior sureste. Pocos cambios en los litorales del este y sureste peninsular.

Habrá heladas débiles en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular.

Predominarán los vientos moderados de componente oeste en la Península y Baleares, exceptuando la componente este en el tercio nordeste peninsular y archipiélago balear. Soplará con intervalos de fuerte en el este de Alborán, litorales gallegos y cantábricos.

Se esperan probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Pirineos, localmente en la Cordillera Cantábrica y en zonas altas del este y sureste peninsular.

En Castilla y León habrá intervalos nubosos a nuboso, y probabilidad de brumas o nieblas matinales en cotas altas, con precipitaciones, débiles o localmente moderadas, principalmente en zonas de montaña, tendiendo a remitir. Cota de nieve por encima de 1.600 a 1.800 metros.

Temperaturas en ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas. No se descartan heladas débiles en montaña. Viento flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte, tendiendo a disminuir de intensidad.

En la parte asturiana de la Cordillera Cantábrica, espera un tiempo nuboso y cubierto abriéndose abundantes claros, sin descartar brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas. Lluvias y chubascos que remitirán. Temperaturas en descenso, más acusado en el caso de las máximas de la mitad occidental. Posible Heladas débiles en cumbres de la Cordillera.