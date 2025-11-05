Así se ve la recreación del palacete neomudéjar de Alcázar de Toledo como nuevo centro de neurología

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El futuro Instituto Internacional de Patología Compleja de la Columna, dirigido por el Dr. Valle Folgueral, presenta la visión de sus vanguardistas instalaciones. Ubicado en el rehabilitado palacete neomudéjar de la calle Alcázar de Toledo, el centro fusionará la arquitectura histórica con la tecnología médica de última generación para el tratamiento integral de patologías vertebrales.

La ciudad de León se prepara para acoger una de las instituciones médicas más innovadoras en el tratamiento de la columna vertebral. Se trata del Instituto Internacional de Patología Compleja de la Columna, un proyecto que, según sus promotores, está destinado a marcar un hito en la neurocirugía y traumatología especializada.

El centro se situará en el emblemático palacete neomudéjar de la calle Alcázar de Toledo, un edificio histórico que actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación integral. Los responsables han asegurado que la intervención conservará la esencia arquitectónica original, mientras se adecua el espacio interior para albergar instalaciones sanitarias de primer nivel.

Las recreaciones presentadas hoy muestran la ambición tecnológica y el enfoque integral del nuevo instituto. Entre las futuras dotaciones, destacan un centro de imagen de alta resolución y una unidad de rehabilitación completa.

El modelo de atención se basará en un enfoque multidisciplinar, agrupando consultas especializadas en áreas esenciales para la patología vertebral, incluyendo neurocirugía, traumatología, rehabilitación o neurología.

Bajo la dirección del Dr. Valle Folgueral, el nuevo espacio busca trascender la mera asistencia médica. El proyecto se define como la "unión entre la ciencia, la tecnología y el valor humano", con la meta fundamental de mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolencias complejas de la columna.

La puesta en marcha de este instituto no solo proyectará la excelencia de la neurocirugía española a nivel global, sino que también posicionará a León como un referente internacional en la innovación y el abordaje integral de este tipo de patologías.