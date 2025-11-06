Villaquilambre involucra a sus vecinos en la ciudad del futuro con 5.000 encuestas

El próximo lunes día 10 arranca el reparto a domicilio de más de 5.000 encuestas de participación ciudadana que impulsa Villaquilambre en el marco del plan estratégico 2035. Los vecinos podrán depositar sus respuestas podrán depositar en urnas que se situarán en la zona de registro del Ayuntamiento, en la biblioteca municipal, en las casas de cultura de Villaquilambre pueblo y Villaobispo y en el polideportivo de Navatejera. En una primera oleada esta encuesta, iniciada en junio, ya se pudo contestar vía online en un apartado específico dentro de la web «www.villaquilambre.es» que se denomina plan estratégico y de la que se han recibido más de 300 respuestas. Hasta el 31 de diciembre convivirán ambas fórmulas; papel y digital. Esta encuesta busca «dar voz a los vecinos en el planeamiento municipal y que participen de forma activa en la construcción del Villaquilambre del mañana», según el concejal de Participación Ciudadana, Rubén Sánchez, quien apuesta por «una profunda reflexión, partiendo de la situación actual y definiendo cómo desean los ciudadanos, asociaciones, organizaciones y colectivos que sea el futuro desarrollo municipal».