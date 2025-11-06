La ampliación de la UCI del Hospital de León se licita en 6,3 M€ tras cinco años

Casi cinco años después de que ‘las pupilas’ del Hospital de León se abrieran de felicidad por el anuncio de la ampliación de la UCI, la Junta acaba de adjudicar la obra en 6,3 millones de euros para incrementar esas camas de 16 a 28. Y la clave de los trabajos pasa por redibujar el actual edificio de la Gerencia ganando los soportales de ese inmueble, donde ahora funciona un espacio de aparcamiento.

La actuación arranca con el traslado de la Unidad de Reanimación quirúrgica (conocida como REA de críticos) a la primera planta de esas dependencias, identificadas como Ala Sur-2 del Hospital con un plazo de 18 meses. La planta posee más de un millar de metros cuadrados y en ella se asentaría la nueva REA pero con 16 camas, cuatro más que en la actualidad. Su llegada desde el Ala Central del Hospital supone ‘bajar’ a la zona de soportales, tras cerrarla y habilitarla, la mayoría de áreas que ahora están ubicadas en esa primera planta del edificio administrativo de la Gerencia.

Así que descenderán a la planta +0 de nueva creación las seis consultas de Endocrino, sus vestuarios y salas de trabajo, junto con las tres consultas de Alergología, sus espacios y boxes, además de la subdirección de Gestión, Mantenimiento e Inventario, el archivo de la gerencia y asesoría jurídica, y el despacho de comunicación.

En cambio, la Unidad de Contratación Administrativa (UCA), el taller de radioquirúrgicos y Dermatología, que ahora ocupan 117 metros cuadrados en la primera planta que se necesita despejar, se reubicarán en otras zonas del Caule.

Según el pliego de licitación del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la nueva REA, esta Unidad dispondrá de 797,5 metros cuadrados en su futura sede. Pero lo realmente interesante para la ampliación de la UCI es que el traslado de Reanimación liberará 709 metros cuadrados justo al lado de Cuidados Intensivos.

De modo que casi sin obra, la zona donde están ahora operativas las dieciséis camas de UCI en el Ala Central del Hospital se podrá ampliar en otras doce camas (las de REA) casi de forma natural. La proximidad de ubicación de REA y UCI permitirá la integración inmediata del área de Reanimación en la de UCI sin necesidad de abordar trabajos de acondicionamiento que molesten o interfieran con estos pacientes que luchan a vida o muerte.

Además, ese espacio se ubica cerca de los quirófanos, Coronarias y Cardiología no invasiva y facilitará. «Con esta solución se consigue un área homogénea de mayor capacidad, con condiciones adecuadas de aislamiento entre pacientes y para compartir recursos ganando eficiencia».

Esta importante actuación en el Caule está prevista dentro de la Programación plurianual de la Consejería de Sanidad en materia de Infraestructuras Sanitarias, así como en el Plan de Inversiones Prioritarias 2021-2025 de la Junta, que ganará una superficie útil funcional de 1.845 m². De ello resultará un edificio con una superficie construida final de 2.480 m². Las obras se efectuiarán en dos fases, para que no interfieran en la prestación de la actividad asistencial.

La nueva Unidad de Reanimación tendrá dos zonas con ocho boxes cada una, cuatro de ellos aislados, con controles en el centro de cada sala. Entre las dos zonas se dispondrán los cuartos comunes para enfermería, almacenes, laboratorio y vestuarios. El diseño arquitectónico permitirá además evitar cruces entre pacientes hospitalizados y visitantes.