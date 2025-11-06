¿Qué no puedo hacer si tengo un patinete en León y qué necesito para que no me multen?

El Ayuntamiento de León ya tiene una ordenanza que regula el uso de los patinetes en el municipio.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Ordenanza de Movilidad de León contempla novedades en cuanto a la circulación con Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que tendrán la consideración de vehículos y las personas que los conducen, de conductores. Por ello, no podrán circular con ellos menores de 16 años. La nueva ordenanza de León obliga, además, al uso del casco de protección homologado o certificado y a otras muchas limitaciones que se explican a continuación con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones.

Por dónde sí pueden circular los patinetes en León

-Vías y Áreas de prioridad peatonal sin acceso restringido de vehículos, como por ejemplo la prolongación de Padre Isla o los pasos de peatones elevados del entorno de El Corte Inglés o los Maristas. En estas zonas «evitaran en todo momento, causar molestias o crear peligro tanto a los peatones como a los ciclistas y en ningún caso tendrán prioridad sobre los peatones, manteniendo una distancia mínima de seguridad de un metro con relación a éstos».

-Calzada de zonas 30.

-Ciclocarriles, carriles bici, sendas ciclables y aceras-bici, como las que hay marcadas entre chinchetas en la zona de Eras de Renueva o alrededor de la plaza de toros.

-Calzadas cuya limitación de velocidad no exceda los 30Km/h.

Por dónde no pueden circular los patinetes en León

-Aceras, bulevares, paseos, etcétera.

-Vías y áreas de prioridad peatonal con acceso parcialmente restringido. Esto incluye a Ordoño II y las nuevas calles peatonalizadas, como San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena, Fuero o Carreras y la carretera de los Cubos.

-Parques y jardines.

-Vías y zonas peatonales, como todo el casco histórico o San Marcos.

-Calzada en vías cuya limitación de velocidad exceda los 30 kilómetros por hora.

-Zonas de estacionamiento.

Obligaciones para los patinetes en León

NO MENORES DE 16 AÑOS. La normativa reseña de foorma taxativa que «no podrán conducir vehículos de movilidad personal los menores de 16 años».

CON CASCO. El texto incide en que «las personas que conduzcan vehículos de movilidad personal están obligados a utilizar, adecuadamente abrochado, casco de protección homologado o certificado».

CON PRENDAS REFLECTANTES. La ordenanza avisa además de que los conductores «facilitarán su visibilidad con alguna prenda o elemento luminoso o retrorreflectante, alertando de su presencia a otros usuarios de la vía». «Su uso será obligatorio entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad», se subraya, además de que se cita que «por cuestiones de seguridad es recomendable la utilización en todo momento, de prenda o elemento luminoso retrorreflectante».

CALZADO ADECUADO. Los conductores tienen también que usar «calzado adecuado, no pudiendo circular sin calzado o con calzado que dificulte la conducción segura».

CERTIFICACIONES Y SEGURO OBLIGATORIO. Todos los patinetes eléctricos «deberán disponer para circular y/o conducir de las autorizaciones y certificaciones administrativas exigidas por la normativa estatal de circulación». Los conductores tendrán que «disponer de la correspondiente garantía de responsabilidad civil mediante un seguro que cubra específicamente los posibles daños que puedan causar a terceros, en los términos establecidos por la legislación de responsabilidad civil y seguro en la circulación».