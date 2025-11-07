Tejera reclama un plan de reindustrialización para León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Empresario Leonés del Año 2025, Ignacio Fernando Tejera, de la empresa Temón Inversiones, destacó ayer durante la presentación del galardón que otorga la Federación Leonesa de Empresarios, que las administraciones y en especial la central «tienen una deuda con León tras el cierre de la minería». Fue un cierre que estuvo acompañado del de las centrales térmicas y que calificó como «error", ya que disminuyó la soberanía energética del país y se hizo sin alternativas para León, provincia para la que reivindicó un plan de reindustrialización. El premio reconoce la trayectoria empresarial de cuatro décadas de Tejera en el tejido empresarial leonés, vinculado al principio a la construcción, pero que tras la burbuja inmobiliaria supo diversificar su actividad en distintos sectores, desde la hostelería a la atención social, manteniendo en estos momentos una plantilla de 150 trabajadores. El presidente de la Fele, Juan María Vallejo, destacó la figura del empresario sobre todo en su emprendimiento constante.