La ULE lanza un muevo máster en fermentación en la industria alimentaria

La Universidad de León lanza el máster en Fermentaciones Aplicadas a la Industria Alimentaria y Biotecnológica, un programa formativo «pionero» en el ámbito nacional diseñado para ofrecer una formación especializada con salidas laborales y estrechamente vinculada a las necesidades del tejido industrial local y regional. Se trata de una formación de un año y que ofertará una veintena de plazas. El máster proporciona una visión integral y transversal de la fermentación, cubriendo desde los fundamentos microbianos y bioquímicos hasta la tecnología de procesos, la formulación de productos, los aspectos normativos y la transferencia directa al entorno industrial. Según el coordinador del programa, Avelino Álvarez Ordóñez, esta combinación de ciencia, tecnología e innovación aplicada resulta difícil de encontrar en la oferta académica actual, tanto en España como en el contexto europeo, de ahí la apuesta de la Universidad de León por ofrecer este máster. Asimismo, explica que, aunque la fermentación es una tecnología tradicional, en los últimos años se ha consolidado como una herramienta innovadora también para la producción de ingredientes y compuestos puros como vitaminas o medicamentos, lo que hace de este máster una formación «con grandes oportunidades» de inserción laboral.