El Ayuntamiento de León reformará tres parques y una zona de juegos con una inversión cercana a los 200.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León continúa trabajando en la mejora de sus espacios verdes y zonas de ocio. A este respecto, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado reformas en tres parques y una zona de juegos de la ciudad. Se trata del parque de la Amistad y la tolerancia, el parque de la calle Batalla de Clavijo, el jardín Cabeza de vaca, situado en la calle del mismo nombre, y la cancha deportiva de la calle San Pablo. Todas estas actuaciones contarán con una inversión cercana a los 200.00 euros y se realizan a propuesta del grupo de la UPL en el Ayuntamiento de León.

Parques de la Amistad y la tolerancia y Batalla de Clavijo

Para remodelar y poner en valor el parque de la Amistad y la tolerancia y el ubicado en la calle Batalla de Clavijo el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha aprobado esta mañana el expediente de contratación con una inversión de 96.690,39 euros.

Esta intervención en dos parques del barrio de El Ejido tiene como finalidad mejorar la seguridad, accesibilidad, confort y funcionalidad de las zonas de juegos y equipamientos existentes, así como incrementar su valor ambiental mediante la reposición de arbolado y la instalación de elementos que favorezcan el uso inclusivo y sostenible de ambos espacios públicos.

En el parque de la Amistad y la tolerancia se instalará un sistema de sombreo en el área infantil tipo vela tensada formado por una estructura de acero galvanizado con pilares y cubierta textil de polietileno de alta densidad microperforado.

Se habilitará, asimismo, una zona de calistenia sobre pavimento amortiguador de seguridad, una modalidad cada vez más demandada por usuarios jóvenes y adultos, lo que supondrá una mejora significativa en la oferta de equipamientos deportivos del barrio, al incorporar un espacio moderno para el ejercicio físico al aire libre, complementario a las instalaciones ya existentes en el parque y orientado a la práctica autónoma, saludable e intergeneracional. Con la actuación se aprovechará para reponer las coníferas ornamentales de gran porte que se encontraban secas con especies de características equivalentes y valor ornamental similar.

Asimismo, el parque contará con nuevo mobiliario urbano, consistente en la instalación de una mesa picnic inclusiva y cinco mesas picnic de madera con objeto de favorecer las zonas de descanso y convivencia.

En cuanto al parque de la calle Batalla de Clavijo se adaptará el acceso a la zona de juegos mediante rampas accesibles, sustituyendo asimismo el pavimento amortiguador de ambas zonas de juego preexistentes y la renovación parcial del equipamiento infantil mediante la instalación de un juego inclusivo.

Con estas intervenciones, que responden a un conjunto de inversiones que el Ayuntamiento está realizando en todos los barrios de la ciudad, se pretende modernizar y equilibrar la oferta recreativa y deportiva del barrio de El Ejido. El plazo de ejecución de las obras una vez se liciten las mismas y se adjudique el contrato de dos meses desde el acta de inicio.

Otras de las dos zonas de ocio que se van a mejorar son la cancha deportiva de la calle San Pablo y en el Jardín Cabeza de Vaca, ubicado en la calle del mismo nombre, estas actuaciones cuentan con una inversión de 96.800 euros y la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde hoy a su expediente de contratación. Esta inversión remozará dos espacios de uso público con un marcado carácter deportivo y recreativo, que presentan un estado de desgaste y obsolescencia en sus pavimentos, cerramientos y equipamientos, lo que justifica la necesidad de intervención para mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad del uso ciudadano.

En el caso de la cancha deportiva, se renovará integralmente el pavimento deteriorado, las canastas metálicas obsoletas, el cerramiento perimetral muy deteriorado e insuficiente para el uso intensivo del área y los elementos urbanos como la fuente, las papeleras y los bancos que lo precisan.

El jardín de Cabeza de vaca constituye una zona infantil y estancial de uso vecinal, donde se proyecta la renovación integral de la zona de juegos, la mejora del pavimento y la sustitución de los elementos lúdicos obsoletos por otros de nueva generación y mayor valor ambiental.

Entre las actuaciones principales previstas figuran la ejecución de un pavimento de hormigón poroso de alta permeabilidad destinado a tránsito peatonal y la sustitución de mobiliario urbano, con la instalación de dos bancos metálicos microperforados y una papelera.

El parque infantil de juegos se renovará con el suministro e instalación de un conjunto compuesto por torre con tejado, puente colgante, columpio doble, muro de red, escalera de suspensión y tobogán, fabricado en madera tratada que se ubicará sobre un pavimento de seguridad continuo de caucho.

Climatización del Ceas del Centro Cívico

Por otro lado, durante la sesión de hoy la Junta de Gobierno Local ha adjudicado también las obras de climatización de la primera y segunda planta del Ceas León Oeste a la empresa Chiloverg León, SL por un importe de 37.843,25 euros.

Esta inversión municipal pretende alcanzar los objetivos globales del Consistorio tanto de ahorro económico como de mejora de la eficiencia energética en sus edificios públicos.

Las obras consistirán en la instalación de un sistema de aerotermia adicional al existente en el centro de 30 kW, dimensionado para una ampliación de fancoils en las plantas 1º y 2º del edificio. Con la actuación se amplía la alimentación eléctrica y la preparación de un colector con tomas en la sala de bombas.