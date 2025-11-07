La ULE y la Fundación MonteLeón refuerzan su colaboración con dos premios al mérito académico

El presidente de la Fundación MonteLéon, Francisco José García Paramio (izquierda) y la rectora de la ULE, Nuria González (derecha), tras formar el convenio de colaboración entre ambas entidades.EUROPA PRESS

La Universidad de León (ULE) y la Fundación MonteLéon han dado este viernes un nuevo paso en el marco de su colaboración con la firma de dos convenios específicos que refuerzan el compromiso compartido por premiar el talento, el esfuerzo y la excelencia académica.

Los convenios permiten la creación del 'Premio al Mejor Expediente en el Grado en Administración y Dirección de Empresas', dentro del programa conjunto de ADE y Derecho y el 'Premio al Mejor Expediente en el Grado en Historia del Arte'.

Los galardones, dotados con cuantías de 500 y 200 euros respectivamente, se acompañan de un diploma acreditativo como símbolo del reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia universitaria y serán entregados durante las ceremonias de graduación de sus respectivas facultades.

Durante la firma de sendos convenios, la rectora de la ULE, Nuria González, ha trasladado su agradecimiento a la Fundación MonteLeón por compartir el compromiso de estar al lado de los jóvenes que se preparan para contribuir al progreso social, cultural y económico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Esta iniciativa reconoce el esfuerzo, la excelencia y el compromiso de nuestros estudiantes y fortalece el vínculo entre la Universidad y una entidad que siempre ha apostado por la educación y el desarrollo del talento", ha añadido.

RELACIÓN "CORDIAL Y MUY PRODUCTIVA"

Por su parte, el presidente de la Fundación MonteLéon, Francisco José García Paramio, ha destacado que la educación, la investigación y la cultura del esfuerzo son "pilares fundamentales" de la Fundación y que estos premios reflejan la continuidad de un canal de colaboración "sólido y con vocación de futuro", que seguirá dando lugar a nuevas iniciativas conjuntas entre dos instituciones que a lo largo de los años han mantenido una relación "cálida, cordial y muy productiva".

Por último, los decanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Ángel Miguel Dávila y de Filosofía y Letras, José Javier Rodríguez, han puesto en valor unos premios que suponen un "estímulo" para seguir promoviendo la excelencia académica y fortalecen la relación entre la Universidad y una entidad comprometida con la educación, la cultura y el desarrollo de León.

Los dos convenios, impulsados desde el Vicerrectorado de Actividad Académica de la ULE, se inscriben en el acuerdo marco de colaboración suscrito en 2023 entre la ULE y la Fundación MonteLeón, centrado en la promoción de la cultura leonesa y la divulgación social de la educación, la cultura y la investigación.