Herido un hombre al colisionar dos turismos en Puente Castro (León)

Un nuevo accidente de tráfico ha dado aviso al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 durante la tarde de este viernes.

El aviso se ha dado concretamente a las 19:43 horas, cuando dos turismos han colisionado entre sí en la calle Cirujano Rodríguez, en el barrio de Puente Castro.

Como consecuencia, un varón de 45 años ha resultado herido, aunque consciente. Para atenderle, se ha enviado un vehículo de soporte vital básico del Sacyl.

La Policía Local y Nacional también se ha personado en el lugar de los hechos para reestablecer el orden.